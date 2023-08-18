Бондарева Прасковья Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бондарев Филимон
Отец ребёнка: Бондарев ?
Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бондарев Яков
Отец ребёнка: Бондарев ?
Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бондарев Григорий
Отец ребёнка: Бондарев ?
Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бондарев ?
Августовка, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев ?
Смерть
Неизвестно