Бондарева Прасковья Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Прасковья Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бондарев Филимон

Отец ребёнка: Бондарев ?

Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бондарев Яков

Отец ребёнка: Бондарев ?

Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бондарев Григорий

Отец ребёнка: Бондарев ?

Августовка, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бондарев ?

Августовка, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев ?

Смерть
Неизвестно