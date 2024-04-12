Межуев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Межуев Василий Алексеевич
Бракосочетание
03.10.1910
Рождение ребёнка
06.08.1916 ст.
Мать ребёнка: Межуева Матрона Даниловна
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Смерть
Неизвестно