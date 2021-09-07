Ульяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2000 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2021

Отец: не указан

Мать: Афанасьева Татьяна Сергеевна