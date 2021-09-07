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Ульяна Никитична
Ульяна Никитична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.2021
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Афанасьева Татьяна Сергеевна
2000 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2021
Отец: не указан
Мать:
Афанасьева Татьяна Сергеевна
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