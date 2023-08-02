Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Алдатов Мурзабек
Алдатов Мурзабек
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алдатов Темир-Болат
Мать
Алдатова (Кундухова) Дзан
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Алдатов Темир-Болат
Мать:
Алдатова Дзан
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь