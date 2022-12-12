Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Прохор Калинникович

Отец ребёнка: Калина Трофимович

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Наум Калинникович

Отец ребёнка: Калина Трофимович

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Роман Калинникович

Отец ребёнка: Калина Трофимович

Ильино, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калина Трофимович

Смерть
Неизвестно
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