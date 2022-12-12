Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Прохор Калинникович
Отец ребёнка: Калина Трофимович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Наум Калинникович
Отец ребёнка: Калина Трофимович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Роман Калинникович
Отец ребёнка: Калина Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калина Трофимович
Смерть
Неизвестно