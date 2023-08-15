Анна Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1909 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Игнатьевич
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 20.04.1909 Иванщины Александра Алексеевна Иванщины отец крестьянин Алексей Игнатьевич Иванщины мать жена Анна Гордеевна Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Татьянкина кре... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно