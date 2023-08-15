Анна Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1909 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Игнатьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 20.04.1909 Иванщины Александра Алексеевна Иванщины отец крестьянин Алексей Игнатьевич Иванщины мать жена Анна Гордеевна Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Татьянкина кре... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно