Хрущев-Сокольников (Сокольников) Гавриил Александрович
Место рожденияРим
Дата рождения25.02.1845
Дата смерти08.04.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рим
Смерть
08.04.1890
Париж