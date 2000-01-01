Хрущев-Сокольников (Сокольников) Гавриил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущев-Сокольников (Сокольников) Гавриил Александрович

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Место рождения

Рим

Дата рождения

25.02.1845

Дата смерти

08.04.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рим
Смерть
08.04.1890
Париж
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