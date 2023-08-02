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Марфа Федорова
Марфа Федорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор
Мать
Татьяна Симеонова
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Федор
Мать:
Татьяна Симеонова
Смерть
Неизвестно
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