Марфа Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Федор

Мать: Татьяна Симеонова

Смерть
Неизвестно