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Меланья незаконнорожденная дочь Василисы Савастьяновой
Меланья незаконнорожденная дочь Василисы Савастьяновой
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Василиса Савастьянова
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать:
Василиса Савастьянова
Смерть
Неизвестно
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