Смирнов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1956
г. Париж, Франция
Смерть
1956
г. Париж, Франция