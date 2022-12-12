Смирнов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Место жительства
С 1897 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1956
г. Париж, Франция
Смерть
1956
г. Париж, Франция
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