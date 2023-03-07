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Дюков Василий Иванов

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дюков Иван

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Дюкова Анна Макарова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Дюкова Анна Макарова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Дюков Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Дюкова Анна Макарова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Анна Макарова

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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