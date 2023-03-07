Дюков Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Дюков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Дюкова Анна Макарова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Дюкова Анна Макарова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Дюков Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Дюкова Анна Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Анна Макарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно