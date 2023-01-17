Киселёва (Киселёва) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселёв Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселёв Пётр Петрович
Смерть
Вычислено 1961
Самара, Самара, Самарская область