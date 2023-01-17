Киселёва (Киселёва) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Киселёва) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселёв Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Василий Петрович

Отец ребёнка: Киселёв Пётр Петрович

Смерть
Вычислено 1961
Самара, Самара, Самарская область
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