Воробьева Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Евгения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1915

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1935

Сын: Придворов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Придворов Александр Иванович

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
До 12.11.1960 г город Аша Миньярский район Челябинская область
Смерть
2007
Миасс, Миасский, Челябинская область