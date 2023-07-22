Воробьева Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1915
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1935
Сын: Придворов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Придворов Александр Иванович
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
До 12.11.1960 г город Аша Миньярский район Челябинская область
Смерть
2007
Миасс, Миасский, Челябинская область