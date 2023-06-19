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Усищева Мария Андреевна

Место рождения

Новки, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Новки, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Усищева Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Усищев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: Усищева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Усищев Александр Васильевич

Новки, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Усищев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Усищев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Усищев Александр Александрович

Отец ребёнка: Усищев Александр Васильевич

Смерть
1967