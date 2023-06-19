Усищева Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Усищева Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Усищев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: Усищева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Усищев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Усищев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Усищев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Усищев Александр Александрович
Отец ребёнка: Усищев Александр Васильевич
Смерть
1967