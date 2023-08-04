Лукьянова Наталья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Наталья Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Виталий Федорович

Мать: не указана