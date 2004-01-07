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Криворучко Константин Аркадьевич
Криворучко Константин Аркадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.2004
Пол
Мужской
Отец
Криворучко Аркадий Владимирович
1967 г.р.
Мать
Полунина Анна Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2004
Отец:
Криворучко Аркадий Владимирович
Мать:
Полунина Анна Владимировна
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