Захаров Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1893
Дочь: Солонникова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна
Рождение ребёнка
05.01.1896
Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна
Рождение ребёнка
03.02.1908
Сын: Захаров Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна
Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.
Дочь: Захарова Евлампия Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Захарова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Захарова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеледова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна