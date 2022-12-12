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Захаров Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1893

Дочь: Солонникова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна

Рождение ребёнка
05.01.1896

Сын: Захаров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.02.1908

Сын: Захаров Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна

Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.

Дочь: Захарова Евлампия Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Захарова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна

Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Захарова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеледова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Лидия Вуколовна

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