Бирюков Ефим Филиппов
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Бирюкова Марфа Харланова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анастасия Ефимова
Мать ребёнка: Бирюкова Марфа Харланова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья Ефимова
Мать ребёнка: Бирюкова Марфа Харланова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Марфа Харланова
Смерть
Неизвестно