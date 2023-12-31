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Бирюков Ефим Филиппов

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Бирюков Филипп Андреев

Мать: Бирюкова Прасковья Никитина

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Бирюков Степан Ефимов

Мать ребёнка: Бирюкова Марфа Харланова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анастасия Ефимова

Мать ребёнка: Бирюкова Марфа Харланова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья Ефимова

Мать ребёнка: Бирюкова Марфа Харланова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Марфа Харланова

Смерть
Неизвестно
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