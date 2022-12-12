Антонов Алексей Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Алексей Иннокентьевич

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Место рождения

г. Гродно, Гродненский уезд Гродненской губернии

Дата рождения

15.09.1896

Дата смерти

18.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Гродно, Гродненский уезд Гродненской губернии
Место жительства
С 1896
г. Гродно, Гродненский уезд Гродненской губернии
Место жительства
С 1904
г. Острог, Острожский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
г. Николаев, Николаевский уезд Николаевской губернии
Место жительства
С 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1954
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1954 по 1962
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.06.1962
Москва, город федерального значения Москва
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