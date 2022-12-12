Антонов Алексей Иннокентьевич
Место рожденияг. Гродно, Гродненский уезд Гродненской губернии
Дата рождения15.09.1896
Дата смерти18.06.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Гродно, Гродненский уезд Гродненской губернии
Место жительства
С 1896
г. Гродно, Гродненский уезд Гродненской губернии
Место жительства
С 1904
г. Острог, Острожский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
г. Николаев, Николаевский уезд Николаевской губернии
Место жительства
С 1928
Место жительства
С 1935
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1936
Место жительства
С 1941
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1943
Место жительства
С 1946 по 1954
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1954 по 1962
Смерть
18.06.1962