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Васильев Константин Гаврилович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.05.1919

Дата смерти

23.07.1919

Пол

Мужской

Отец

С 1870 по 1872 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Косых-Васильева Елена Ильинична

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
21.05.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник: Иван Емельянович Васильев.
Смерть
23.07.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 71 о смерти 23 июля 1919 года сына гражданина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Константина. Умер в 2 месяца от поноса.
Похороны
25.07.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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