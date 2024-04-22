Васильев Константин Гаврилович
Место рождения
Дата рождения20.05.1919
Дата смерти23.07.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919
Крещение
21.05.1919
Восприемник: Иван Емельянович Васильев.
Смерть
23.07.1919
Запись № 71 о смерти 23 июля 1919 года сына гражданина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Константина. Умер в 2 месяца от поноса.
Похороны
25.07.1919