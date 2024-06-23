Дойников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дойников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дойников) Параскева
Мать ребёнка: Дойникова Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
26.08.1878
Дочь: (Дойников) Наталия
Мать ребёнка: Дойникова Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
12.01.1880
Дочь: (Дойников) Татьяна
Мать ребёнка: Дойникова Ксения Ефимовна
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно