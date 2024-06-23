Дойников Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дойников Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дойников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойникова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дойников) Параскева

Мать ребёнка: Дойникова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
26.08.1878

Дочь: (Дойников) Наталия

Мать ребёнка: Дойникова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
12.01.1880

Дочь: (Дойников) Татьяна

Мать ребёнка: Дойникова Ксения Ефимовна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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