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Авдотья Иванова
Авдотья Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1711
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Фомин
Около 1672 г.р.
Мать
Афонасьева Алена
1675 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец:
Иван Фомин
Мать:
Афонасьева Алена
Смерть
Неизвестно
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