Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

1675 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Иван Фомин

Мать: Афонасьева Алена

Смерть
Неизвестно