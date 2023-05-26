Кукушкина (Борисова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1915
Дочь: Ужастина Анна Александровна
Отец ребёнка: Кукушкин Александр
Иевино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1925
Дочь: Халова Вера Александровна
Отец ребёнка: Кукушкин Александр
Смерть
Неизвестно