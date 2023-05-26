Кукушкина (Борисова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина (Борисова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1915

Дочь: Ужастина Анна Александровна

Отец ребёнка: Кукушкин Александр

Иевино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1925

Дочь: Халова Вера Александровна

Отец ребёнка: Кукушкин Александр

Смерть
Неизвестно