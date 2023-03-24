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Клокова Параскева Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

питомка Московского Воспитательного Дома, место рождения неизвестно
Бракосочетание
03.01.1879 ст.

Муж: Клоков Степан Иванович

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Флорова Анна Степановна

Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Дочь: Курочкина Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1894 ст.

Дочь: Балкина Елена Степановна

Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
26.11.1896 ст.

Сын: Клоков Николай Степанович

Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1901 ст.

Сын: Клоков Василий Степанович

Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клоков Никита Степанович

Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович

Хатунь, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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