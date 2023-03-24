Клокова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
питомка Московского Воспитательного Дома, место рождения неизвестно
Бракосочетание
03.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Флорова Анна Степановна
Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Дочь: Курочкина Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1894 ст.
Дочь: Балкина Елена Степановна
Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1896 ст.
Сын: Клоков Николай Степанович
Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1901 ст.
Сын: Клоков Василий Степанович
Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клоков Степан Иванович
Смерть
Неизвестно