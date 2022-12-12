Ширай Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширай Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1722 и 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1766

Дочь: Ширай Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ширай Иван Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Жена (с 1782 года) — Анна Ивановна Ширай (09.09.1766—27.07.1824[3]), из старинной и богатой малороссийской фамилии, кузина С. М. Ширай.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширай Иван Степанович

Смерть
После 1771
Похоронена в церкви Святого Духа Александро – Невской лавры.
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