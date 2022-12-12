Ширай Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1766
Дочь: Ширай Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ширай Иван Степанович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Жена (с 1782 года) — Анна Ивановна Ширай (09.09.1766—27.07.1824[3]), из старинной и богатой малороссийской фамилии, кузина С. М. Ширай.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1771
Похоронена в церкви Святого Духа Александро – Невской лавры.