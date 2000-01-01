Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

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Место рождения

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1696

Дата смерти

11.11.1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Шмитт Иоганнес Георг

Мать: Мейстер Сузанна

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
14.01.1726

Жена: Хайц Анна Барбара

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.09.1729

Сын: Шмитт Иоганнес Михаэль

Мать ребёнка: Хайц Анна Барбара

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
11.11.1756
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
12.11.1756
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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