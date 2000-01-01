Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияРорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1696
Дата смерти11.11.1756
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Шмитт Иоганнес Георг
Мать: Мейстер Сузанна
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
14.01.1726
Жена: Хайц Анна Барбара
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.09.1729
Мать ребёнка: Хайц Анна Барбара
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
11.11.1756
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
12.11.1756
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция