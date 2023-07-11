Ульянов Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1939
Рождение ребёнка
08.12.1974
Дочь: Верещагина Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Ульянова Фисенко Раиса Пантелеевна
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Рассказова Ульянова Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Ульянова Фисенко Раиса Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Ульянова Фисенко Раиса Пантелеевна
Смерть
Неизвестно