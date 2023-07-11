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Ульянов Вячеслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1939

Отец: Ульянов Николай Иванович

Мать: Ульянова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.12.1974

Дочь: Верещагина Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Ульянова Фисенко Раиса Пантелеевна

Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Рассказова Ульянова Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Ульянова Фисенко Раиса Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Ульянова Фисенко Раиса Пантелеевна

Смерть
Неизвестно