Фирсов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения03.02.1960
Дата смерти02.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1960
Хасанский район, с.Лебединое
Рождение ребёнка
16.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.2013
Скончался от рака