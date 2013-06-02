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Фирсов Александр Владимирович

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Место рождения

Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

03.02.1960

Дата смерти

02.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1960

Отец: Фирсов Владимир Фёдорович

Мать: Фирсова Раиса Васильевна

Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, с.Лебединое
Рождение ребёнка
16.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
12.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.2013
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Скончался от рака
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