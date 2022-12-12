Киселев Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1904
Отец: Киселев Василий Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Николай (?) Сергеевич
Мать ребёнка: Киселева Мария
Крещение
Неизвестно
Godparents:с. Меньших Можар Василий Акимов Земченков и д. Максимовки девица Васса Моисеева Васючкова (Васюткова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киселева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Мария
Смерть
Неизвестно