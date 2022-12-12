Киселев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Сергей Васильевич

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1904

Отец: Киселев Василий Никитин

Мать: Киселева Евдокия Моисеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Николай (?) Сергеевич

Мать ребёнка: Киселева Мария

Крещение
Неизвестно
Godparents:с. Меньших Можар Василий Акимов Земченков и д. Максимовки девица Васса Моисеева Васючкова (Васюткова)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Киселева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Мария

Смерть
Неизвестно
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