Игнатенко (Компанцева) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1891 ст.
Дата смерти27.12.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1891 ст.
Отец: Компанцев Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатенко Филипп
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Семенченко (Игнатенко) Ефимия (Хима) Филипповна
Отец ребёнка: Игнатенко Филипп
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Прохуренко (Игнатенко) Ганна Филипповна
Отец ребёнка: Игнатенко Филипп
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Малышева (Игнатенко) Елена Филипповна
Отец ребёнка: Игнатенко Филипп
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Войтова (Игнатенко) Нина Филипповна
Отец ребёнка: Игнатенко Филипп
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ващук (Игнатенко) Рая Филипповна
Отец ребёнка: Игнатенко Филипп
Рождение ребёнка
07.03.1927
Сын: Игнатенко Василий Филиппович
Отец ребёнка: Игнатенко Филипп
Смерть
27.12.1986
Морское, Судак, Республика Крым