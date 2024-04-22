Игнатенко (Компанцева) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатенко (Компанцева) Мария Степановна

Игнатенко (Компанцева) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1891 ст.

Дата смерти

27.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1891 ст.

Отец: Компанцев Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Филипп

Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Семенченко (Игнатенко) Ефимия (Хима) Филипповна

Отец ребёнка: Игнатенко Филипп

Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Прохуренко (Игнатенко) Ганна Филипповна

Отец ребёнка: Игнатенко Филипп

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Малышева (Игнатенко) Елена Филипповна

Отец ребёнка: Игнатенко Филипп

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Войтова (Игнатенко) Нина Филипповна

Отец ребёнка: Игнатенко Филипп

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ващук (Игнатенко) Рая Филипповна

Отец ребёнка: Игнатенко Филипп

Рождение ребёнка
07.03.1927

Сын: Игнатенко Василий Филиппович

Отец ребёнка: Игнатенко Филипп

Смерть
27.12.1986
Морское, Судак, Республика Крым

Мы используем куки для улучшения работы сайта.