Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
898
Дочь: Власенко (Курляндцева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Курляндцев Алексей
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курляндцев Алексей
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Филатова (Курляндцева) Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Курляндцев Алексей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Курляндцев Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Курляндцев Алексей
Смерть
1953
Причина смерти: Онкология желудка