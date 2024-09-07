Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
898

Дочь: Власенко (Курляндцева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Курляндцев Алексей

Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курляндцев Алексей

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Филатова (Курляндцева) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Курляндцев Алексей

Рождение ребёнка
1905

Сын: Курляндцев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Курляндцев Алексей

Смерть
1953
Причина смерти: Онкология желудка

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