Неонила Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1850 ст.
Отец: Хомутов Андрей Спиридонович
Мать: Пераскева Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-8769?i=30&wc=QP27-BLZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590462361&cc=1931806
Бракосочетание
04.11.1868 ст.
Муж: Трофим Анисимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-QNCX?i=37&wc=QPSY-6R2%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605412&cc=1931806
Смерть
Неизвестно