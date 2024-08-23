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Неонила Андреевна

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.10.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1813 г.р.

Муж

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1850 ст.

Отец: Хомутов Андрей Спиридонович

Мать: Пераскева Филипповна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-8769?i=30&wc=QP27-BLZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590462361&cc=1931806
Бракосочетание
04.11.1868 ст.

Муж: Трофим Анисимович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-QNCX?i=37&wc=QPSY-6R2%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605412&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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