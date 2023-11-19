Иван Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: Прокопий Васильевич
Мать: Ириния Афанасьевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 27 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно