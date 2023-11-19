Иван Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Вычислено 1856 г.р.

Жена

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Прокопий Васильевич

Мать: Ириния Афанасьевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 27 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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