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Паничкина Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1922

Дата смерти

03.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1922

Отец: Недосекин Федор

Мать: Недосекина Наталия

Рождение ребёнка
19.05.1955

Дочь: Дружкина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Паничкин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.07.1957

Сын: Паничкин Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Паничкин Михаил Афанасьевич

Смерть
03.02.2012