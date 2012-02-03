Паничкина Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1922
Дата смерти03.02.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1922
Отец: Недосекин Федор
Мать: Недосекина Наталия
Рождение ребёнка
19.05.1955
Дочь: Дружкина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Паничкин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.07.1957
Сын: Паничкин Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Паничкин Михаил Афанасьевич
Смерть
03.02.2012