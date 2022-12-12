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Кононов Ефим Константинович

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

21.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Мать: Конанова Исаева Татьяна Яковлевна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Кононова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
31.01.1927

Дочь: Бурштейн Виктория Ефимовна

Мать ребёнка: Кононова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
15.04.1930

Дочь: Наина Ефимовна

Мать ребёнка: Кононова Анна Федоровна

д.Бродовской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Анна Федоровна

Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.04.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: истощение
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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