Кононов Ефим Константинович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти21.04.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Кононова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
31.01.1927
Дочь: Бурштейн Виктория Ефимовна
Мать ребёнка: Кононова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
15.04.1930
Дочь: Наина Ефимовна
Мать ребёнка: Кононова Анна Федоровна
д.Бродовской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Анна Федоровна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
21.04.1942
Причина смерти: истощение
Похороны
Неизвестно