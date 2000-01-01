Минина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинина Елизавета

Минина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Минин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Борис Александрович

Отец ребёнка: Минин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Минин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Николай Александрович

Отец ребёнка: Минин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Минин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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