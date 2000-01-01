Минина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Минин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Борис Александрович
Отец ребёнка: Минин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Минин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Николай Александрович
Отец ребёнка: Минин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Минин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно