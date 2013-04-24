Комаров Александр Галактионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1954
Дата смерти24.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремеева Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
09.08.1977
Сын: Комаров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Еремеева Людмила Владимировна
Смерть
24.04.2013