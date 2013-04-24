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Комаров Александр Галактионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1954

Дата смерти

24.04.2013

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954

Отец: Комаров Галактион Васильевич

Мать: Шумкова Малеина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
09.08.1977

Сын: Комаров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Еремеева Людмила Владимировна

Смерть
24.04.2013

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