Шиверских Гавриил Лавреньтевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверских Гавриил Лавреньтевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
21.04.1902 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГАИО 50-9-639
Восприемник
13.03.1903 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГАИО 50-9-639
Смерть
Неизвестно