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Шиверских Гавриил Лавреньтевич
Шиверских Гавриил Лавреньтевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
21.04.1902 ст.
Шивера
, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГАИО 50-9-639
Восприемник
13.03.1903 ст.
Шивера
, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГАИО 50-9-639
Смерть
Неизвестно
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