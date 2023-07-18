Николаев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1882
Мать ребёнка: Николаева ?
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Николаева ?
Луховицкий район МО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Николаева ?
Луховицкий р-н МО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева ?
Смерть
Неизвестно