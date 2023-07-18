Николаев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1882

Сын: Николаев Иван Степанович

Мать ребёнка: Николаева ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Николаев Петр Степанович

Мать ребёнка: Николаева ?

Луховицкий район МО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Николаева ?

Луховицкий р-н МО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева ?

Смерть
Неизвестно