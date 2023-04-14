Чазов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1991 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.90

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
23.03.1972

Отец: Вдовин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1991

Сын: Чазов Владислав Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности