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Тураев Андрей Григорьев

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Место рождения

Самарская, Российская империя

Дата рождения

14.?.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1884

Отец: Тураев Григорий Константинов

Мать: Матрона Иванова

Самарская, Российская империя
Бракосочетание
13.02.1903

Жена: Анисия Тимофеева

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.?.1904

Сын: Тураев Александр Андреев

Мать ребёнка: Анисия Тимофеева

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Тураев Иаков

Мать ребёнка: Анисия Тимофеева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
19.?.1910

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Анисия Тимофеева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1913

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Анисия Тимофеева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Алексей Андреев

Мать ребёнка: Анисия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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