Тураев Андрей Григорьев
Место рожденияСамарская, Российская империя
Дата рождения14.?.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.?.1884
Отец: Тураев Григорий Константинов
Мать: Матрона Иванова
Самарская, Российская империя
Бракосочетание
13.02.1903
Жена: Анисия Тимофеева
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.?.1904
Мать ребёнка: Анисия Тимофеева
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1907
Сын: Тураев Иаков
Мать ребёнка: Анисия Тимофеева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
19.?.1910
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Анисия Тимофеева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1913
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Анисия Тимофеева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия Тимофеева
Смерть
Неизвестно