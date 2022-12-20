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Горшкова Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1938

Дата смерти

20.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1938

Отец: Киселев Федор Евграфович

Мать: Киселева Евдокия

Рождение ребёнка
19.02.1978

Дочь: Матвеева Наталия Петровна

Отец ребёнка: Горшков Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Марина Петровна

Отец ребёнка: Горшков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Горшков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Александр Петрович

Отец ребёнка: Горшков Петр Иванович

Смерть
20.12.2022