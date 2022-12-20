Горшкова Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1938
Дата смерти20.12.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1938
Отец: Киселев Федор Евграфович
Мать: Киселева Евдокия
Рождение ребёнка
19.02.1978
Дочь: Матвеева Наталия Петровна
Отец ребёнка: Горшков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Марина Петровна
Отец ребёнка: Горшков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Горшков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Александр Петрович
Отец ребёнка: Горшков Петр Иванович
Смерть
20.12.2022