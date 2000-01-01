Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1904
Дата смерти12.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ионовна
Отец ребёнка: Илюшин Ион Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илюшин Ион Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илюшин Ион Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1980