Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1904

Дата смерти

12.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ионовна

Отец ребёнка: Илюшин Ион Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Дмитрий Ионович

Отец ребёнка: Илюшин Ион Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Анатолий Ионович

Отец ребёнка: Илюшин Ион Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Ион Никонорович

Смерть
12.01.1980
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