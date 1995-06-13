Созинова (Игошина (бабушке Игошиной не родня)) Нина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинова (Игошина (бабушке Игошиной не родня)) Нина Леонидовна

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Место рождения

дер. ок. Котельнича

Дата рождения

25.11.1929

Дата смерти

13.06.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. ок. Котельнича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созинов Николай Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созинов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созинов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созинов Николай Георгиевич

Смерть
13.06.1995
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
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