Созинова (Игошина (бабушке Игошиной не родня)) Нина Леонидовна
Место рождениядер. ок. Котельнича
Дата рождения25.11.1929
Дата смерти13.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. ок. Котельнича
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
13.06.1995
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область