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Харитонов Фадей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1792

Отец: Харитонов Максим Харитонович

Мать: Харитонова Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Харитонов Петр Фадеевич

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Харитонов Ефим Фадеевич

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Харитонов Максим Фадеевич

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Харитонов Никита Фадеевич

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Федосья Фадеевна

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Наталья Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно