Харитонов Фадей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1792
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Харитонов Максим Фадеевич
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Харитонов Никита Фадеевич
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Федосья Фадеевна
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно