Романов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1953

Дата смерти

25.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1976

Дочь: Молодцова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Романова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Николаевна

Смерть
25.09.2021
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