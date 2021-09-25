Романов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1953
Дата смерти25.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1976
Дочь: Молодцова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Романова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Мария Николаевна
Смерть
25.09.2021