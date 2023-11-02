Родимова (Пюкшина) Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1970
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1970
Отец: Пюкшин Евгений Иванович
Мать: Пюкшина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
11.04.1991
Дочь: Карпова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.03.1995
Дочь: Родимова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1997
Дочь: Парамонова Мария Александровна
Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родимов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родимова Елена Александровна
Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно