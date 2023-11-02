Родимова (Пюкшина) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родимова (Пюкшина) Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1970

Отец: Пюкшин Евгений Иванович

Мать: Пюкшина Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
11.04.1991

Дочь: Карпова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.03.1995

Дочь: Родимова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1997

Дочь: Парамонова Мария Александровна

Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родимов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родимова Елена Александровна

Отец ребёнка: Родимов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родимов Александр Васильевич

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