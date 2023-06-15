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Зайцев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Зайцев Федор Ильич

Мать: Зайцева Мария

Смерть
Неизвестно