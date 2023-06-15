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Зайцев Иван Федорович
Зайцев Иван Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Федор Ильич
1777 г.р.
Мать
Зайцева Мария
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Зайцев Федор Ильич
Мать:
Зайцева Мария
Смерть
Неизвестно
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