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Севостьянов Валерий Михайлович

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Место рождения

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.01.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1939

Отец: Севостьянов Михаил

Мать: Севостьянова Ольга Семёновна

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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