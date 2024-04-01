Соколова (Власова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1920
Дата смерти13.02.1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1920
Отец: Власов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1947
Дочь: Суслова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович
Смерть
13.02.1991