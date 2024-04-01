Соколова (Власова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Власова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1920

Дата смерти

13.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1920

Отец: Власов Иван Васильевич

Мать: Власова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1947

Дочь: Суслова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Анисья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович

Смерть
13.02.1991
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